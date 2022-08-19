Литовские пограничники не впустили в страну 82 нелегальных мигранта из Беларуси

В четверг на латвийской границе было зафиксировано 13 попыток незаконного пересечения границы, а в среду польские пограничники развернули 15 мигрантов.

В общей сложности почти 12,5 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.