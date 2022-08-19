Литовские пограничники не впустили в страну 82 нелегальных мигранта из Беларуси

В четверг на латвийской границе было зафиксировано 13 попыток незаконного пересечения границы, а в среду польские пограничники развернули 15 мигрантов.
В общей сложности почти 12,5 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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