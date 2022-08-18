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Литовские пограничники на границе с Беларусью за минувшие сутки развернули 33 нелегальных мигрантов, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

На границе Латвии в среду зафиксировано 14 попыток нелегального пересечения границы, а польские пограничники во вторник развернули 42 мигранта.

С 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не пропустили в общей сложности более 12,4 тыс. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну не один раз.

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В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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