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За последние сутки на границе с Беларусью пограничники развернули 71 мигранта, пытавшегося незаконно попасть в Литву, сообщила в четверг Служба охраны госграницы (СОГГЛ).
Литовские пограничники не пропустили в страну 71 нелегального мигранта из Беларуси
© DELFI / Domantas Pipas

В среду на латвийской границе не было зафиксировано опыток незаконного пересечения границы, а во вторник польские пограничники развернули 51 мигранта.

В общей сложности почти 12,8 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

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В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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