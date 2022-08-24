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За минувшие сутки на границе с Беларусью пограничники развернули 70 мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Литву, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГЛ).
Литовские пограничники не пропустили в страну 70 нелегальных мигрантов из Беларуси
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник на латвийской границе было зафиксировано 19 попыток незаконного пересечения границы, а в понедельник польские пограничники развернули 18 мигрантов.

В общей сложности почти 12,8 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.

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В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально попало почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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