Литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 55 нелегальных мигрантов

В воскресенье на латвийской границе было зафиксировано 15 попыток незаконного пересечения границы, а в субботу польские пограничники развернули 24 мигранта.
В общей сложности почти 12,5 тыс. мигрантов не были пропущены из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать их на границе. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну неоднократно.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально попало почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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