Литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 109 нелегальных мигрантов

В соседней Латвии пограничники предотвратили проникновение на территорию страны 11 нелегальных мигрантов, польские пограничники – 54.
С начала этого года литовские пограничники не впустили в страну 7863 нелегальных мигранта. С августа прошлого года, когда пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, в Литву из соседней страны не впустили около 16 тыс. нелегалов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Безвиз для белорусов, или ужесточение визовых ограничений: каким путем пойдет Литва и ЕС?
"Под двойным прессингом - и режима Лукашенко , и России -...
Эфир Delfi с послом Украины в Японии: реакция США на ядерные угрозы России, Китай и Тайвань
После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в...
Глава Центробанка: прогноз экономики Литвы ухудшится
Председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус...
Аналитик: компенсация на всю потребляемую электроэнергию не способствовала бы измнению привычек людей
Компенсации, направленные на снижение выросших цена на...
Представители перевозчиков: санкции РФ повлияют на небольшие компании
Поскольку Россия намерена с 1 октября ввести ответные...