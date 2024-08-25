Литовские пляжи снова штурмуют торговцы горячими чебуреками: нелегально, но кого это волнует

На пляжах Швянтои торговцы предлагают только горячие чебуреки и даже называют кафе, в котором их жарят. „Горячие вкусные чебуреки из Žarа“, – сообщают торговцы. Цена – 3.50 евро за штуку.
В Паланге ассортимент у торговцев шире – здесь можно купить и жареный хлеб. На этом курорте чебурек стоит 4 евро.
Торговцев много. В Швянтои они ходят одновременно по несколько человек. В Паланге пляж больше, поэтому кажется, что торговцев там меньше.
Отдыхающие в Паланге и Швянтои покупают чебуреки у торговцев. Однако в Паланге на пляже время от времени через громкоговорители сообщают о том, что торговля едой на пляжах запрещена.
Представитель Палангского муниципалитета Инга Шилейкене сказала, что муниципалитет запретил торговлю любой едой на пляжах.
„На пляжах есть места для заведений общепита. В этих кафе мы можем контролировать условия хранения еды до продажи клиентам“, – заметила она.
По словам Шилейкене, вопрос выдачи разрешений на такую торговлю в муниципалитете на данный момент не обсуждается. Она заметила, что в этом году составлено 10 протоколов о нарушении действующего порядка.
По ее словам, за порядком следят не только работники муниципалитета, но и полиция. Полиция в этом году зафиксировала 5 таких нарушений.
„Жалоб мы на таких торговцев не получали, но полиция во время патрулирования задержала пятерых нарушителей“, – сказал глава Палангского комиссариата полиции Кястутис Бончкус.
Интересно и то, по словам Шилейкене, что один и тот же человек дважды за такое нарушение не попадался. Штраф за нарушение действующих правил составляет 16-30 евро (за повторное 30-80 евро).
Между тем представитель Вильнюсского центра общественного здоровья Vilnius sveikiau Югне-Юне Йонушайте сказала, что продажа чебуреков на пляже вразнос не запрещена, однако такая деятельность должна быть зарегистрирована в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС).
„Отдыхающие должны поинтересоваться у торговца, есть ли у него разрешение ГПВС“, – сказала она.
„Чебуреки, как и другие скоропортящиеся продукты, важно хранить в надлежащих условиях. Их покупатели должны получить в течение 3 часов с момента приготовления или же надо их хранить в емкости с температурой +68 градусов. Если эти условия не соблюдаются, то возникает риск для здоровья покупателей“, – сказала Йонушайте.
„Я рекомендую помнить о том, что чебуреки не относятся к числу полезных блюд. Во время жарки в масле при высокой температуре образуются трансжиры, которые увеличивают количество плохого холестерина и снижают количество хорошего холестерина в крови, приводят к воспалительным процессам, являются канцерогенами“, – заметила собеседница.