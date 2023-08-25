Литовские пилоты пересекли Европу на парапланах без мотора: в это до сих пор сложно поверить

11 августа с Палукнисского аэродрома вылетели три пилота. Хотя они стартовали втроем, актер Сакалас Уждавинис, преодолев половину пути, не смог продолжить полет из-за неудачного приземления.

Капитан команды и парапланерист А. Шимолюнас отметил, что, хотя они и финишировали вдвоем, большая часть дистанции, преодоленная С. Уждавинисом, делает его важной частью команды.

"Каждый день мы летели в новый воздух, не возвращались туда, откуда взлетели. Из-за этого летать значительно сложнее, чем обычно в своем регионе. Когда летишь в знакомых местах, то даже в плохую погоду пролетаешь 400 км, не отдаляясь слишком далеко от своего аэродрома, через одну и ту же воздушную массу, а когда маршрут проложен линейно, то это значит, что мы проходим через много различных явлений, порой совершенно

непригодных для планеризма", - рассказал о полете Игнас Битинайтис.

Финиш в Португалии

После финиша пилот А. Шимолюнас сказал, что до сих пор с трудом верится, что он пролетел через Европу.