Литовские пенсионеры боятся, что не смогут управлять автомобилями

76-летний пенсионер Римантас управляет автомобилем 40 лет. За это время он совершил лишь одно небольшое ДТП.

"Я проходил медосмотр, но, думаю, срок его действия уже истек", – сказал собеседник LNK.

Не секрет, что многие пожилые водители могут забыть вовремя пройти медосмотр.

"С другими все в порядке, они делают справку, получают права на 10 лет и 10 лет спокойно ездят. Но справка пожилым водителям выдается на более короткий срок, на 5 лет", – сказала представитель союза пенсионеров Bočiai Вилия Турене.

Если человеку больше 70 лет, то медосмотр он должен проходить каждых два года, а 80 лет – каждый год.

"Семейный врач мне ничего не сказал, он, наверное, радуется, что я не мешают ему. Я не осмеливаюсь мешать", – сказал журналистам Римантас.

С 2024 года у всех, кто вовремя не пройдет медосмотр, автоматически перестанут действовать водительские удостоверения. Если такого человека остановит полиция, то ему грозит штраф. А если человек, у которого не действительны права, совершит ДТП, то страховая компания не оплатит ущерб, все придется возмещать за свой счет.

Пенсионеры возмущены новым порядком.

"Самые серьезные ДТП совершают не пенсионеры, они как раз управляют автомобилями аккуратно, не садятся за руль, если плохо себя чувствуют. Это молодые лихачи превышают скорость, садятся пьяные за руль", – сказала Турене.

Римантас напоминает, что новый порядок станет дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения.

"Придется строить новую поликлинику", – сказал он.

Представители Regitrа сказали, что очень важно было решить этот вопрос. Якобы сейчас в законе много проблем, водители ездят без медицинских справок.

Regitrа призывает пенсионеров внимательно следить за сроком действия медицинских справок.

"На самом деле, это актуальнее пожилым людям, чем молодым. Молодым редко выдают справку меньше чем на 10 лет", - сказал представитель Regitrа Саулюс Шуминас.

Что касается молодых, то там могут быть ограничены справки для больных диабетом первого типа, для тех, у кого проблемы с сердцем и сосудами.

"Чем старше человек, тем быстрее прогрессируют болезни. И зрение быстрее портится", - объяснила необходимость в новом порядке врач Шешкинской поликлиники Рима Рачкене.

В Литве права на вождение есть примерно у 200 000 пенсионеров.