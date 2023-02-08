Литовские натуралисты зафиксировали необычное животное: его легче увидеть в фильме

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Природа не перестает удивлять. Натуралисты, кажется, делали свое дело – считали летучих мышей, но то, что они увидели их очень обрадовало.
Leukistas vandeninis pelėausis Nomedos Vėlavičienės nuotr.
Leukistas vandeninis pelėausis Nomedos Vėlavičienės nuotr.

"Он вернулся!!! Белая летучая мышь в Литве, в Панеряйском туннеле!!! это водяная ночница, или ночница Добантона. Даже был снят фильм на эту тему: детектив Эйс Вентура с Фултоном едут в Африку. Их цель – найти священную летучую мышь. Согласно легенде, белая летучая мышь может остановить войну между двумя африканскими племенами", – писал натуралист Дейвидас Макавичюс.

Панеряйский туннель - один из двух железнодорожных туннелей в Литве. Он находится в Панеряй, в лесу.

Ранее натуралист рассказывал, что летучие мыши могут быть белыми либо от того, что они альбиносы (у таких зверьков должны быть красные глаза), либо животные с лейкизмом – у таких животных глаза обычного темного цвета. В Панеряйском туннеле у летучей мыши глаза обыкновенного цвета.

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