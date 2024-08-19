Литовские муниципалитеты должны лучше информировать население о сортировке мусора

Как рассказала BNS главный специалист группы по сбору отходов Министерства окружающей среды Литвы Виргиния Вингрене, вся информация должна быть предоставлена в одном месте и дойти до каждого домовладельца.
„Чтобы жителям не приходилось искать, где, кому, что отдавать, искать информацию в интернете“, - сказала В. Вингрене.
Это направлено на то, чтобы люди лучше сортировали мусор, не оставляли мусор рядом с контейнерами и не выбрасывали вторсырье в контейнеры для смешанного мусора. Кроме того, с сокращением смешанных отходов снизятся и платы за их утилизацию.
„Текстиль, например, можно вернуть в некоторые торговые центры, где сдают использованную одежду“, - сказала В. Вингрене.
Министр окружающей среды намерен ужесточить минимальные требования к обращению с отходами. В настоящее время ожидаются выводы от учреждений, региональных центров по сбору и сортировке отходов Литвы, коммунальных предприятий и предприятий по сбору отходов, советов регионального развития и других организаций.
Муниципалитеты должны будут определить методы сбора упаковки, текстиля, продуктов питания, мебели, древесины, строительного, электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов, шин, масла, а также неиспользованных лекарств, ветеринарных препаратов или даже опасных отходов.
Всю эту информацию должны будут предоставить администраторы муниципалитета или дома на сайтах.
Предлагается информировать население об ответственности за неправильно рассортированный мусор или оставление его в неположенном месте.