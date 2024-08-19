Литовские муниципалитеты должны лучше информировать население о сортировке мусора

Как рассказала BNS главный специалист группы по сбору отходов Министерства окружающей среды Литвы Виргиния Вингрене, вся информация должна быть предоставлена ​​в одном месте и дойти до каждого домовладельца.

„Чтобы жителям не приходилось искать, где, кому, что отдавать, искать информацию в интернете“, - сказала В. Вингрене.

Это направлено на то, чтобы люди лучше сортировали мусор, не оставляли мусор рядом с контейнерами и не выбрасывали вторсырье в контейнеры для смешанного мусора. Кроме того, с сокращением смешанных отходов снизятся и платы за их утилизацию.

„Текстиль, например, можно вернуть в некоторые торговые центры, где сдают использованную одежду“, - сказала В. Вингрене.