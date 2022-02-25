Литовские интернет-СМИ обратились к украинским коллегам: Вы – не одни, мы готовы помочь

По словам председателя ассоциации Лины Бушинскайте, в этот болезненный для Украины и Европы период мы должны проявить единство, солидарность и помочь, чем можем, это и делают члены ассоциации.

"Информационные порталы, объединяющие большую группу СМИ, - это социально ответственный бизнес, он не остается в стороне и готов помочь всеми своими ресурсами оборудовать в Литве редакции для украинских коллег, поддержать финансами их переезд. Поэтому мы приглашаем представителей украинских СМИ связаться с порталами, которые являются членами ассоциации - ждем любых новостей и просьб о помощи", - сказала Бушинскайте.

Гендиректор 15min.lt group Томас Балжекас выражает поддержку и солидарность с украинскими СМИ.

"Вы – не одни, мы с вами. Свобода слова, право общества на получение информации и объективная журналистика, в основе которой лежат реальные факты, не могут быть уничтожены никакими военными средствами. Мы обязаны пресечь этому путь – компании и бизнес, работающий в сфере СМИ, солидарны с Вами. Мы готовы в любое время суток предоставить братьям-украинцам всю необходимую помощь", - сказал он.

Гендиректор компании AllMedia Lithuania, которая управляет порталом tv3.lt, Лаура Блажявичюте сказала, что современные СМИ, особенно информационные порталы, могут работать из разных уголков мира, для них не существует границ.

"Если украинские коллеги увидят, что есть смысл работаь из Литвы и сообщать миру новости из Украины, мы предлагаем им связаться с представителями литовских порталов. Мы поможем, чем сможем - наши сердца с Вами", - сказала она.

Директор портала Delfi.lt Витаутас Бенокрайтис сказал, что, только оказывая помощь друг другу, можно победить в любой борьбе.

"Сейчас украинская община СМИ нуждается в огромной поддержке, в другое время в ней можем нуждаться мы или другие соседи. Мы готовы помочь не только созданием временных редакций, но и найти место жительства, оказать финансовую помощь, помощь продуктами, одеждой, средствами для работы и рабочими местами, с которых в безопасности можно будет передавать новости из Украины. Не бойтесь обращаться за помощью", - сказал Бенокрайтис.

По словам директора и главреда Lrytas.lt Таутвидаса Микалаюнаса, на украинском фронте работают и представители СМИ из других стран, в их числе – и Литвы, которым также может потребоваться помощь.

"Мы поддерживаем связь с работающими там литовскими журналистами и журналистами из других стран, чтобы располагать новейшей информацией и оперативно делиться ею с читателями. От коллег мы слышим, что украинские журналисты намерены защищать свою страну и свободу, сколько потребуется. Это значит, что мы должны быть готовы в любой момент оказать помощь своим коллегам, находящимся в военной зоне, чтобы выиграть этот бой и защитить свободу слова", - сказал Микалаюнас.