Литовские дзюдоистки – в компании российских военных

В зависимости от результатов всем литовским спортсменкам придется встретиться с белорусскими и российскими спортсменками. В группе свыше 78 кг с Яблонските находится россиянка Дарья Владимирова.

В категории до 78 кг с Мигле Дуденайте зарегистрирована другая россиянка - Александра Бабинцева и белорусска - Дарья Канцавая.

В категории до 70 кг в числе потенциальных соперниц Угне Пилецкайте - россиянка Мадина Таймазова.

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И Таймазова и Бабинцева - офицеры Российской армии из клуба ЦСКА.

Всего в ЧМ примут участие 19 российских и белорусских спортсменов. По подсчетам Sport.ua, в их числе как минимум 7 военных, в их числе призёр чемпионата мира 2018 и 2019 годов Нияз Ильясов.

Nijazas Iljasovas (dešinėje, Foto: IJF)

Международная федерация дзюдо (IJF) 29 апреля разрешила российским и белорусским спортсменам принять участие в чемпионате. На следующий день представитель Украины Виталий Дуброва заявил, что Украина бойкотирует ЧМ.

"Я считаю, что допускать международные соревнования военнослужащих страны террориста, которые каждый день убивают украинцев, это недопустимо. Это совсем не о спортивных ценностях. Это низко", – сказала двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Дарья Билодид.

Darija Bilodid (Foto: IJF)

Правительство Украины обязала спортивные федерации не участвовать в состязаниях, если в них принимают участие белорусские и российские спортсмены.

Похожую позицию высказали представители Министерства науки, образования и спорта Литвы, только что она высказана в форме рекомендации. Спортивные федерации сами могут решать, участвовать в состязаниях или нет. Например, Литовская федерация бокса бойкотировала ЧМ. Поэтому в состязаниях не смогла участвовать литовская спортсменка Габриэле Стонкуте.

Gabrielė Stonkutė © ELTA / Marius Morkevičius

Delfi в пятницу просил комментарий у ЛФД. Генсек федерации Юстина Сталёне согласилась ответить на вопросы только письменно, ответы журналист до сих пор не получил. Вместо этого появился пресс-релиз федерации.

"IJF приняла решение за несколько часов до конца регистрации. Мы уже купили билеты, заказали гостиницы, использовали средства муниципалитета, спонсоров.

После совещания со спортсменами, мы решили ехать. Мнение было единым. Я, как глава федерации и как спортсменка, понимаю и поддерживаю коллег. Мы долго готовились к этим состязаниям, участвовали в международных турнирах и тренировках, поэтому надеемся побороться за балле в международном рейтинге", – сказала Яблонските.

Ни она, ни Сталёне не ответили, как оценивают позицию IJF, почетным президентом которой до прошлого года был инициатор войны в Украине Владимир Путин.

Vigmantas Sinkevičius, Sandra Jablonskytė (Foto: LDF)

IJF уже в прошлом году пыталась вернуть россиян и белорусов, но тогда бойкот со стороны Украины заставил федерацию отказаться от такой идеи.

Зимой Международный олимпийский комитет (IOC) предложил разрешить россиянам и белорусам участвовать в состязаниях на правах нейтральных спортсменов, но только тем, кто не поддерживает войну и не связан с ВС.

IJF обещала индивидуально проверить спортсменов - оценить их профили в социальных сетях и т.д.

"Мы надеемся, что IJF тщательно проверит представителей этих стран и не допустит к участию проштрафившихся атлетов", – сказала Яблонските. Но тот факт, что некоторые спортсмены - офицеры, не смущает ни ее, ни IJF.

На состязания в Катар приедут 657 борцов дзюдо из 99 стран. Состязания будут проходить до 13 мая.

14 мая состоятся командные состязания, в которых литовская сборная будет участвовать впервые. На них сборную Литвы пополнят Вайга Чечите, Кястутис Виткаускас, Игнас Мечаюс и Костас Буткус.