Литовские дипломаты столкнулись с неприятностями: придется объяснить свое поведение МИД

По данным источников Delfi, МИД получил жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Баярунаса.

Также подозревают, что Матулёнис мог не следовать выданному ему мандату и ослабить тем самым переговорные позиции Литвы в вопросах документов по саммиту НАТО.

Пресс-секретарь МИД Паулина Левицките сказала Delfi, что служебные проверки пока не начаты, но послов попросили объясниться. Что именно должны объяснить послы, Левицките не уточнила.

Матулёнис участвовал в переговорах по решениям НАТО и перспективам членства Украины в Альянсе. Послом Литвы при НАТО его назначили в феврале 2020 года.