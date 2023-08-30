30 августа 2023 г. 14:06

Литовские дипломаты столкнулись с неприятностями: придется объяснить свое поведение МИД

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

По данным источников Delfi, Министерство иностранных дел получило жалобы в связи с поведением посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса и посла Литвы при НАТО Дайвидаса Матулёниса. МИД указал, что служебные проверки пока не начаты, но послов попросили объясниться.

По данным источников Delfi, МИД получил жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Баярунаса.

Также подозревают, что Матулёнис мог не следовать выданному ему мандату и ослабить тем самым переговорные позиции Литвы в вопросах документов по саммиту НАТО.

Пресс-секретарь МИД Паулина Левицките сказала Delfi, что служебные проверки пока не начаты, но послов попросили объясниться. Что именно должны объяснить послы, Левицките не уточнила.

Матулёнис участвовал в переговорах по решениям НАТО и перспективам членства Украины в Альянсе. Послом Литвы при НАТО его назначили в феврале 2020 года.

Баярунас был назначен послом Литвы в Великобритании в сентябре 2022 года.

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