Литовские девушки ответили, хотят ли они служить в армии

 
ru.DELFI.lt
Moterys kariuomenėje
Moterys kariuomenėje
ФОТО: DELFI montažas

Литовская конфедерация бизнеса и ассоциация Lyderė обратились в Минобороны страны и попросили инициировать дискуссию на тему вовлечения женщин в списки призывников. Mano poveikis представил результаты опроса девушек, выяснялось их мнение о службе в армии.

Опрос был проведен 15 сентября. Девушек спрашивали, согласны ли они служить в армии. 71% респонденток сказали, что не согласны, 23% согласны служить в армии, еще 3% ответили, что они служат добровольцами.

Такое большое количество отрицательных ответов вызывает вопрос: почему девушки не хотят служить в армии, что это - настраивание против или позиция общества?

С какими вызовами на службе могут столкнуться девушки, в передаче на Delfi рассказывала доброволец Гинтаре Кеняусите.

"Если речь идет о молодой женщине, которая никогда в жизни не занималась спортом, все время сидела за компьютером, красила ногти, то она в армии переживет шок", - сказала доброволец.

Напомним, что на данный момент в Литве в армию берут молодых людей 18-23 лет.

Moterys kariuomenėje
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