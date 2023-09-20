Литовские девушки ответили, хотят ли они служить в армии

Опрос был проведен 15 сентября. Девушек спрашивали, согласны ли они служить в армии. 71% респонденток сказали, что не согласны, 23% согласны служить в армии, еще 3% ответили, что они служат добровольцами.

Такое большое количество отрицательных ответов вызывает вопрос: почему девушки не хотят служить в армии, что это - настраивание против или позиция общества?

С какими вызовами на службе могут столкнуться девушки, в передаче на Delfi рассказывала доброволец Гинтаре Кеняусите.

"Если речь идет о молодой женщине, которая никогда в жизни не занималась спортом, все время сидела за компьютером, красила ногти, то она в армии переживет шок", - сказала доброволец.