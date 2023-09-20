Литовские депутаты получили угрозы на русском языке

Интересно, что на сайте основанной Карач организации "Наш дом" меньше месяца назад писали о фильме, созданном белорусской пропагандой, в котором ее обвинили в основании и финансировании полка "Террор" – дивизии белорусских добровольцев, которые воюют за Украину, "в состав которого входят в основном правые, многие из них родом из известного "Азова".

"Начнем с того, что "Террор" даже и близко не полк. Сами себя эти ребята называют "батальон", но будем откровенны, там и до батальона по численности эти ребята даже близко не дотягивают. Но у страха глаза велики, вот пропаганда и породила "Полк Террор", созданный миротворцем Ольгой Карач, которым теперь пугает мирное население Беларуси. Ну и далее: вообще-то батальон "Террор" и Ольга Карач, скажем очень дипломатично, крайне настороженно относятся друг к другу и этого не скрывают. В том числе, и в публичных заочных дискуссиях", – было сказано на сайте "Наш дом" 30 августа.