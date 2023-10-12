Литовские аэропорты встретят зимний сезон новыми направлениями путешествий

Добраться по воздуху можно будет и до Бергена, Олесунна и Ставангера в Норвегии, а также в Дублин и Шеннон в Ирландии. Среди новинок Каунасского аэропорта – рейс в Милан ( Италия ), который стартует в конце октября.

Важное соединение страны с Великобританией, Ирландией, Норвегией, Испанией продолжит обеспечивать Каунасский аэропорт . Зимой пассажиры из Каунаса смогут добраться до четырех городов Соединенного Королевства: Лондона, Ливерпуля, Эдинбурга и Бристоля.

Этой осенью и зимой наибольшее количество маршрутов свяжут Литву и Германию. Самолеты из Вильнюса также будут летать в столицу Великобритании Лондон и столицу Франции Париж . В январе следующего года планируется возобновить маршрут в Гренобль ( Франция ). В зимний сезон также продолжатся прямые рейсы из Вильнюса в столицу Австрии Вену и столицу Бельгии Брюссель .

Этой зимой из Вильнюсского аэропорта можно будет добраться до 36 европейских городов, из Каунаса – в 16 и из Паланги – в 4. Самой большой новостью для путешествующих из Вильнюса станут три солнечных направления – прямые регулярные рейсы компании "airBaltic" в Дубай, Тенерифе и Гран-Канарию.

В зимний сезон из аэропорта Паланги пассажиры смогут регулярно летать в Ригу, Лондон, Копенгаген и Осло.

Финская авиакомпания "Finnair" в течение зимнего авиационного сезона этого года будет выполнять четыре рейса в день из Вильнюса в Хельсинки. Рейсы немецкой компании "Lufthansa" из Вильнюса во Франкфурт будут выполняться два раза в день.

С конца октября количество рейсов скандинавских авиалиний "SAS" в Копенгаген увеличится до 19 в неделю, а в Стокгольм из аэропортов Литвы будет организовано 12 рейсов каждую неделю.

В сообщении отмечают, что в отличие от прошлого зимнего сезона, этой зимой будут прямые рейсы в Вену и Брюссель. Начав в летнем сезоне доставлять пассажиров в столицу Австрии, "Austrian Airlines" продолжит организовывать полеты три раза в неделю.

Бельгийская компания "Brussels Airlines" будет выполнять рейсы в Брюссель четыре раза в неделю.