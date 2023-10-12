Литовские аэропорты встретят зимний сезон новыми направлениями путешествий

Этой зимой из Вильнюсского аэропорта можно будет добраться до 36 европейских городов, из Каунаса – в 16 и из Паланги – в 4. Самой большой новостью для путешествующих из Вильнюса станут три солнечных направления – прямые регулярные рейсы компании "airBaltic" в Дубай, Тенерифе и Гран-Канарию.
Этой осенью и зимой наибольшее количество маршрутов свяжут Литву и Германию. Самолеты из Вильнюса также будут летать в столицу Великобритании Лондон и столицу Франции Париж. В январе следующего года планируется возобновить маршрут в Гренобль (Франция). В зимний сезон также продолжатся прямые рейсы из Вильнюса в столицу Австрии Вену и столицу Бельгии Брюссель.
Важное соединение страны с Великобританией, Ирландией, Норвегией, Испанией продолжит обеспечивать Каунасский аэропорт. Зимой пассажиры из Каунаса смогут добраться до четырех городов Соединенного Королевства: Лондона, Ливерпуля, Эдинбурга и Бристоля.
Добраться по воздуху можно будет и до Бергена, Олесунна и Ставангера в Норвегии, а также в Дублин и Шеннон в Ирландии. Среди новинок Каунасского аэропорта – рейс в Милан (Италия), который стартует в конце октября.
В зимний сезон из аэропорта Паланги пассажиры смогут регулярно летать в Ригу, Лондон, Копенгаген и Осло.
Финская авиакомпания "Finnair" в течение зимнего авиационного сезона этого года будет выполнять четыре рейса в день из Вильнюса в Хельсинки. Рейсы немецкой компании "Lufthansa" из Вильнюса во Франкфурт будут выполняться два раза в день.
С конца октября количество рейсов скандинавских авиалиний "SAS" в Копенгаген увеличится до 19 в неделю, а в Стокгольм из аэропортов Литвы будет организовано 12 рейсов каждую неделю.
В сообщении отмечают, что в отличие от прошлого зимнего сезона, этой зимой будут прямые рейсы в Вену и Брюссель. Начав в летнем сезоне доставлять пассажиров в столицу Австрии, "Austrian Airlines" продолжит организовывать полеты три раза в неделю.
Бельгийская компания "Brussels Airlines" будет выполнять рейсы в Брюссель четыре раза в неделю.
Авиакомпания "airBaltic" свяжет столицу Литвы со столицей Эстонии рейсом, который будет выполняться целых 7 раз в неделю, а в некоторые дни будет и по два рейса.
В зимний сезон в Литву планируют выполнять регулярные рейсы 12 авиакомпаний, из них 9 – традиционные авиакомпании и еще три – лоукостеры.