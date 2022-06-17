Литовская таможня ужесточает контроль: число поездок в Беларусь увеличилось в разы

Литовские таможенники отмечают, что с начала действия безвизового режима некоторые легковые автомобили ездят в Беларусь больше 10 раз в месяц. Большая часть водителей не скрывают, что едут за горючим, сигаретами и другими товарами так называемой "белорусской корзины" (товарами, которые не облагаются налогами).
"Мы фиксируем автомобили и водителей, которые едут через литовско-белорусскую границу по несколько или больше 10 раз в месяц. Похоже, что эти люди не просто ездят за более дешевым горючим, сигаретами и другими товарами для своих нужд.
Мы обязаны учитывать риски нелегального бизнеса, особенно сейчас. Поэтому будем осуществлять превентивные меры – ужесточим контроль жителей, которые часто ездят в Беларусь, и транспортных средств", – сказал гендиректор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас.
В связи с превенцией и ужесточением контроля может уменьшится пропускная способность на КПП с Беларусью. Поэтому призываем граждан отказаться от необязательных поездок в эту страну.
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