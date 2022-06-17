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В первые 4 месяца 2022 года литовско-белорусскую границу пересекли в 4 раза больше легковых автомобилей (всего больше 124 000), чем за тот же период прошлого года.
Литовская таможня ужесточает контроль: число поездок в Беларусь увеличилось в разы
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Литовские таможенники отмечают, что с начала действия безвизового режима некоторые легковые автомобили ездят в Беларусь больше 10 раз в месяц. Большая часть водителей не скрывают, что едут за горючим, сигаретами и другими товарами так называемой "белорусской корзины" (товарами, которые не облагаются налогами).

"Мы фиксируем автомобили и водителей, которые едут через литовско-белорусскую границу по несколько или больше 10 раз в месяц. Похоже, что эти люди не просто ездят за более дешевым горючим, сигаретами и другими товарами для своих нужд.

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После продления Беларусью безвизового режима политики думают предупредить ездящих туда жителей Литвы

Мы обязаны учитывать риски нелегального бизнеса, особенно сейчас. Поэтому будем осуществлять превентивные меры – ужесточим контроль жителей, которые часто ездят в Беларусь, и транспортных средств", – сказал гендиректор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас.

В связи с превенцией и ужесточением контроля может уменьшится пропускная способность на КПП с Беларусью. Поэтому призываем граждан отказаться от необязательных поездок в эту страну.

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