Литовская таможня: из-за санкций в отношении России и Беларуси растет число обманов, удлиняются проверки

Согласно заявлению Таможенного департамента, опубликованному во вторник, сотрудники таможни "усилили контроль за импортом и экспортом, а также контроль за товарами стратегического и двойного назначения" в связи с санкциями и учетом неоднократных нарушений.
"Усиленный таможенный надзор и досмотр замедлили обычные процессы таможенного досмотра и в то же время увеличили время, необходимое для таможенного оформления. В последнее время участились случаи, когда лица указывают в своих декларациях товары, отличные от перевозимых, чтобы избежать применимых ЕС ограничений", — отмечает литовская таможня.
По ее данным, значительно увеличилось количество случаев перевозки стратегических товаров двойного назначения без лицензий.
Одно из последних таких нарушений было зафиксировано в понедельник, когда сотрудники Вильнюсской территориальной таможни задержали два миллиона гильз, отправлявшихся в Россию. Стоимость груза - 104 000 евро.
"За последние две недели было изъято металлообрабатывающее оборудование, автомобили и их части", — говорится в сообщении.
Кремлевские силы вторглись в Украину в конце февраля и начали крупномасштабную войну. Запад ответил санкциями против России и различными формами поддержки Украины, в том числе военной.
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