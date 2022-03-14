Жительница Шяуляя Бучинските в Норвегию отправилась 13 марта, ее состязания пройдут 16 марта. Она признала, что ей сложно сосредоточиться на спорте, война в Украине сильно беспокоит ее. И утром, и вечером Раймеда следит за новостями.

"Вот и сейчас перед нашей встречей я смотрела выступление Владимира Путина... ну, как не посмотреть, на какие еще глупости он способен? Смотрю и бубню себе под нос, какая глупость... Он совершенно оторван от реальности, живет в каком-то королевстве кривых зеркал", – удивлялась Бучинските.

Она является членом паралимпийской сборной Литвы, у нее много знакомых в российской сборной. Бучинските сказала, что последние беседы с членами российской сборной ее шокировали.

"В российской сборной может двое из 30 понимают, что происходит на самом деле. Остальные пытались убедить меня, что это уже давно должно было произойти, что это хорошо. Они присылали мне видео и говорили, что я заблудилась в пространстве и во времени, что я ничего не понимаю в реальности. Во время этих бесед я лишилась равновесия, может, даже слишком втянулась, пытаясь пояснить, что происходит на самом деле, почему я против войны, почему дружу с украинцами", – рассказала Бучинските.

Спортсменка замерила, что украинская паралимпийская сборная по стрельбе находится в Одессе, там она готовилась к чемпионату. Из-за войны она не сможет принять участие в чемпионате. Единственная цель паралимпийцев - вырваться куда-то подальше от войны. Это им удалось не сразу, поскольку российский военный корабль вел обстрел, были проблемы с транспортом.

"Я общаюсь со стрелком из Украины, с чемпионкой мира Ириной Ляху, все узнаю из первых уст. Когда она была в Одессе, я говорила, что мой дом для нее открыт, хватит и места и хлеба. Но Ирина ответила, что едет к маме в Днипро. Это понятно, она хочет быть ближе к близким. Каждый день мы поддерживаем с ней связь. Насколько мне известно, никто из сборной во время военных действий не пострадал. Все дома, но никто не находится в состоянии душевного покоя. После таких разговоров не можешь оставаться спокойным, смотреть на такую несправедливость", – сказала Бучинските.

На чемпионате Европы не будет ни украинцев, ни россиян. Однако, по словам Бучинските, российские спортсмены не видят связи между войной и запретом на участие в состязаниях.

"Они говорят, что они е в черных, а в белых списках, поскольку их не принимают потому, что они сильные соперники. Они не понимают, что становятся изгоями в мире. Они мне шлют видео с исполнением гимна, одним словом, пытаются весь мир поставить на свой кривой путь", – рассказала спортсменка.