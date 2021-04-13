Литовская служба контроля за лекарствами скептически оценивает перенос второй дозы Pfizer

Как сообщила во вторник BNS представитель службы по связям с общественностью Айсте Таутвидене, такое использование вакцины было бы не надлежащим.
"В пандемию возможны различные решения по управлению. Однако такое использование вакцины шло бы вразрез с выдержкой их характеристиками препарата", – подчеркнула она в ответе BNS.
По словам А. Таутвидене, в описании характеристик препарата отмечается: "Вторую дозу рекомендуется вводить через 3 недели после введения первой дозы".
Во вторник премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что с целью вакцинации как можно большего количества людей хотя бы одной дозой, рассматривается возможность отложить ревакцинацию второй дозой Pfizer, сделав более длительным перерыв между дозами.
В данный момент вторая доза вакцины Pfizer и Biontech вводится через три недели после первой прививки.
Премьер отметила, что вопрос продления паузы между дозами вакцины следует обсудить с экспертами, однако в некоторых странах рассматривают возможность увеличения этой паузы до восьми недель.
Позде в Сейме премьер уточнила, что уже привитые первой дозой этой вакцины получат вторую так, как и было указано.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Это изменит жизнь с коронавирусом: паспорт для трех групп общества (15)
Правительство Литвы ищет возможности вернуть к жизни...
По соображениям совести: ученый-полярник покинул Беларусь после волны репрессий и переехал в Клайпеду Какие условия для работы ученого в Клайпеде? (80)
С момента президентских выборов в Беларуси прошло...
В Литве встал вопрос вакцинации: молодым нельзя, пожилые отказываются, вакцина не используется (20)
С понедельника в Литве в очередной раз прививаться от...
Премьер-министр Литвы: если бы почувствовала отсутствие доверия, подняла бы вопрос дальнейшей работы (62)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Премьер Литвы: жителям, вероятно, потребуется третья прививка от коронавируса (21)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...