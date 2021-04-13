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Литовская Государственная служба контроля за лекарствами (ГСКЛ) скептически оценивает возможность перенести на более поздние сроки вакцинацию второй дозой препарата BioNTech и Pfizer.
Литовская служба контроля за лекарствами скептически оценивает перенос второй дозы Pfizer
© Sipa / Scanpix

Как сообщила во вторник BNS представитель службы по связям с общественностью Айсте Таутвидене, такое использование вакцины было бы не надлежащим.

"В пандемию возможны различные решения по управлению. Однако такое использование вакцины шло бы вразрез с выдержкой их характеристиками препарата", – подчеркнула она в ответе BNS.

По словам А. Таутвидене, в описании характеристик препарата отмечается: "Вторую дозу рекомендуется вводить через 3 недели после введения первой дозы".

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Во вторник премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что с целью вакцинации как можно большего количества людей хотя бы одной дозой, рассматривается возможность отложить ревакцинацию второй дозой Pfizer, сделав более длительным перерыв между дозами.

В данный момент вторая доза вакцины Pfizer и Biontech вводится через три недели после первой прививки.

Премьер отметила, что вопрос продления паузы между дозами вакцины следует обсудить с экспертами, однако в некоторых странах рассматривают возможность увеличения этой паузы до восьми недель.

Позде в Сейме премьер уточнила, что уже привитые первой дозой этой вакцины получат вторую так, как и было указано.

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