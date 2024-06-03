2024.06.03 16:30

Литовская полиция сообщает об июньских рейдах

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Литовская полиция сообщает, какие рейды водителей ждут в июне.

2–4 июня – будут проверять водителей на предмет посторонней деятельности
за рулем. Параллельно проверят, пользуются ли водители и пассажиры ремнями безопасности, специальными креслами для детей, а велосипедисты – шлемами.

6–9 и 28–30 июня – водителей велосипедов и электросамокатов проверят на соблюдение Правил дорожного движения.

11–13 июня – будут проверять, останавливаются ли водители около нерегулируемых светофорами пешеходных переходов, как этого требуют ПДД.

17–26 июня – будут проверять водителей на трезвость (Operation Alcohol & Drugs). Этот контроль инициирован ROADPOL (European Roads Policing Network) и будет проведен в большинстве стран ЕС.

21 июня – специальный 24-часовой рейд.

По мере необходимости окружные комиссариаты будут проводить дополнительные рейды.

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