Литовская полиция сообщает об июньских рейдах

2–4 июня – будут проверять водителей на предмет посторонней деятельности

за рулем. Параллельно проверят, пользуются ли водители и пассажиры ремнями безопасности, специальными креслами для детей, а велосипедисты – шлемами.

6–9 и 28–30 июня – водителей велосипедов и электросамокатов проверят на соблюдение Правил дорожного движения.

11–13 июня – будут проверять, останавливаются ли водители около нерегулируемых светофорами пешеходных переходов, как этого требуют ПДД.

17–26 июня – будут проверять водителей на трезвость (Operation Alcohol & Drugs). Этот контроль инициирован ROADPOL (European Roads Policing Network) и будет проведен в большинстве стран ЕС.

21 июня – специальный 24-часовой рейд.