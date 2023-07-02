02 июля 2023 г. 13:07

Литовская полиция сообщает, какие рейды ждут водителей в июле

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Šiaulių aps. VPK
Литовская дорожная полиция сообщает, какие рейды ждут водителей в июле.

● 2–4 июля и 19–21 июля – будут контролировать водителей у пешеходных переходов, контролировать, пропускают ли они пешеходов, как того требуют Правила дорожного движения (ПДД).

● 5–8 и 28–30 июля – проверка водителей автомобилей, велосипедов, мотоциклов, электросамокатов и др. на трезвость.

● 15–17 июля – проверка велосипедистов, мотоциклистов, водителей самокатов и др. транспортных средств на соблюдение правил VIII раздела ПДД (Требования к водителям велосипедов).

● 23–25 июля:

– проверка на использование средств безопасности (ремней безопасности, шлемов, детских кресел.

– проверка водителей на использование посторонних предметов (телефонов и т.д.).

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