Литовская полиция сообщает, какие рейды ждут в октябре

● 2–5 октября – будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами, как этого требуют ПДД.

● 9–15 октября – будут выявлять случаи хулиганского вождения и маневрирования, обгона в запрещенных местах, нарушения ПДД на регулируемых перекрестках.

● 16–18 и 27–29 октября – контроль за пешеходами и велосипедистами – будут проверять, носят ли они отражатели, жилеты и т.д. в темное время суток.

● 20–22 октября – проверка водителей на трезвость.

● 23–25 октября:

– использование средств безопасности (ремней безопасности, шлемов, детских сидений).