Литовская полиция рассказала, какие рейды ждут водителей в апреле

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
Литовская полиция рассказала, какие рейды ждут водителей в апреле.

Превентивные меры контроля участников движения в апреле будут проводиться в Литве на магистральных дорогах и на дорогах местного значения, полиция будет патрулировать как на служебном транспорте с опознавательными знаками, так и без них.

4–6 апреля – полиция будет контролировать водителей на предмет деятельности не связанной с вождением (использование смартфона - разговор по телефону (без устройства "свободные руки"), просмотр сообщений, видео и т.д.), использования ремней безопасности, шлемов, детских кресел и т.д.

8–11 апреля – будут проверять, останавливаются ли водители перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

15–21 апреля – проверка водителей на соблюдение скоростного режима, инициированная Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network).

22–24 апреля – отслеживание случаев опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в неположенных местах, несоблюдение сигналов светофора.

26–28 апреля – проверка водителей на трезвость, инициированная Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network).

Местные комиссариаты на своей территории могут проводить дополнительные меры контроля.

В апреле на дороги выехали патрульные полицейские на мотоциклах.

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