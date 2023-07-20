Литовская полиция приобрела 19 новых служебных автомобилей реагирования

Сообщается, что в ходе открытого тендера были приобретены 19 микроавтобусов Mercedes-Benz Vito Tourer за почти 1,4 млн. евро (1 397 477 евро). Семнадцать из них в четверг были переданы полиции страны, а два передаются полиции Украины и Молдовы в качестве гуманитарной помощи.

По дополнительному заказу, до конца года органам полиции будут переданы еще 5 аналогичных автомобилей на сумму 368 тыс. евро, отмечается в сообщении.

По своей комплектации, оснащению и параметрам автомобили практически аналогичны машинам реагирования VW Transporter, которые используются полицией с 2018 года.

Автопарк полиции в настоящее время состоит из почти 1 700 автомобилей, 800 из них являются автомобилями реагирования, средний возраст которых составляет 5,1 года.

Эти новые автомобили реагирования литовской полиции заменят существующие старые, с большим пробегом и менее подходящие типы автомобилей реагирования. Они обновляют парк реагирования полиции на 3,85 проц. текущего количества.