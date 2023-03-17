Литовская полиция предупреждает о специальных акциях

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Литовская полиция старается повышать уровень безопасности на дорогах. Для этого проводит регулярные рейды.
В марте водителей ждут следующие рейды:
● 27–29 марта – проверка водителей на трезвость.
● 20–22 марта – проверка, как водители останавливаются перед нерегулируемыми пешеходными переходами.
● 23–25 марта – проверка соблюдения ПДД пешеходами и велосипедистами (наличие светоотражателей в темное время).
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