Литовская полиция предупреждает о специальных акциях

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Литовская полиция старается повышать уровень безопасности на дорогах. Для этого проводит регулярные рейды.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Jaunius Matonis

В марте водителей ждут следующие рейды:

● 27–29 марта – проверка водителей на трезвость.

● 20–22 марта – проверка, как водители останавливаются перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

● 23–25 марта – проверка соблюдения ПДД пешеходами и велосипедистами (наличие светоотражателей в темное время).

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