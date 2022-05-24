Представитель Вильнюсской дорожной полиции Донатас Манкаускас сказал LNK, что у этого оборудования куда больше возможностей, чем у старых вариантов.

"Мы можем фиксировать нарушения с большего расстояния, если дорога ровная и погодные условия хорошие, то это 1,5 км. Новый радар не только фотографирует, но и снимает, приближает "картинку", – сказал Манкаускас.

По его словам, у нарушителей часто возникает вопрос, как можно зафиксировать нарушение скорости на таком расстоянии, и откуда полиция знает, какой из автомобилей нарушил правила.

"Этот аппарат следит за автомобилем и снимает его, поэтому полицейскому не надо останавливать нарушителя, радар записывает видео. Иногда люди удивляются, проехали, а их никто не остановил, вроде бы проскочили, но штраф приходит позже", - сказал полицейский.

Манкаускас рассказал, что новое оборудование используется не только для контроля режима скорости. Можно видеть, пристегнут ли водитель и не пользуется ли он телефоном.

Это поможет решить проблему, ведь техника делает видео, раньше такие нарушения фиксировал полицейский, он был основным свидетелем, сейчас появится неопровержимое доказательство.

"Раньше полицейский составлял документ-свидетельство, перечислял все обстоятельства: когда и где установлено нарушение. В данном случае, есть видео, никаких споров", – сказал Манкаускас.