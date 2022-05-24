aA
Литовская полиция начала использовать современные лазерные радары, которые могут снимать факт нарушения на видео. Новая технология позволит фиксировать случаи нарушения скоростного режима, а также непристегнутых водителей и водителей, которые за рулем пользуются смартфонами. Все эти нарушения радар может фиксировать на расстоянии 1500 м.
Greičio matuoklis
© Shutterstock nuotr.

Представитель Вильнюсской дорожной полиции Донатас Манкаускас сказал LNK, что у этого оборудования куда больше возможностей, чем у старых вариантов.

"Мы можем фиксировать нарушения с большего расстояния, если дорога ровная и погодные условия хорошие, то это 1,5 км. Новый радар не только фотографирует, но и снимает, приближает "картинку", – сказал Манкаускас.

Статьи по теме:
В Литве выросло число ДТП из-за безответственного поведения водителей
ДТП в Вильнюсе заставило депутатов выступить с новыми ужесточениями

По его словам, у нарушителей часто возникает вопрос, как можно зафиксировать нарушение скорости на таком расстоянии, и откуда полиция знает, какой из автомобилей нарушил правила.

"Этот аппарат следит за автомобилем и снимает его, поэтому полицейскому не надо останавливать нарушителя, радар записывает видео. Иногда люди удивляются, проехали, а их никто не остановил, вроде бы проскочили, но штраф приходит позже", - сказал полицейский.

Манкаускас рассказал, что новое оборудование используется не только для контроля режима скорости. Можно видеть, пристегнут ли водитель и не пользуется ли он телефоном.

Это поможет решить проблему, ведь техника делает видео, раньше такие нарушения фиксировал полицейский, он был основным свидетелем, сейчас появится неопровержимое доказательство.

"Раньше полицейский составлял документ-свидетельство, перечислял все обстоятельства: когда и где установлено нарушение. В данном случае, есть видео, никаких споров", – сказал Манкаускас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ставки подняты до предела: Донбасс в ожидании кровавой решающей битвы

Жители восточной Украины знают, что Россия готовит...

Полиция в Вильнюсе будет ездить и на Tesla (1)

В пятницу утром Литовская дорожная полиция сообщила о...

TOP новостей

На выбор поставщика электроэнергии осталось меньше месяца: чтобы получить полную информацию, стоит поспешить

На выбор независимого поставщика электроэнергии у...

Спецэфир Delfi с экономистом Владиславом Иноземцевым: сможет ли Россия приспособиться к санкциям Запада?

Гость студии Delfi – руководитель Центра исследований...

Арендная плата в Литве растет, как на дрожжах, выбирать не из чего

На литовском рынке сокращается количество сдаваемых в...

Сколько раз можно отказаться от предложенной работы и не лишиться регистрации в Службе занятости?

Служба занятости в Литве будет иначе работать с...

В Антакальнисской поликлинике начинает работу семейный врач из Украины

На этой неделе в Антакальнисской поликлинике начинает...