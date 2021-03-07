Куолис: человеческое достоинство попирается полицейским государством

Общественный деятель, историк культуры Дарюс Куолис не упустил возможности критически оценить новые намерения литовской полиции:

"Доброе утро, Литва! В электронном пространстве - виртуальный полицейский патруль!" - сообщили нам сегодня LRT. "Мы попробуем с Facebook ... Мы не знаем, сможем ли мы удалить комментарии ... Но мы выполним функцию предотвращения недопустимых высказываний. Если есть признаки разжигания ненависти и мелких правонарушений, мы предупредим человека ... Мы предотвратим последствия ... Мы сосредоточимся не только на разжигании ненависти и дезинформации ... ", - пояснил Миндаугас Акелайтис, глава Управления полиции. "В данный момент отбираются сотрудники полиции, которые будут следить за электронным пространством 24 часа в сутки и фиксировать неуместные сообщения, комментарии, виртуальный патруль отреагирует - значок полиции появится рядом с конкретным комментатором и будет выпущено сообщение, что это незаконно и должно прекратиться", - учил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. И пояснил: эта мера "будет эффективна" не только против "преступлений на почве ненависти", но и "по всем другим вопросам", - цитирует СМИ Д. Куолис.

Какие "все другие вопросы" возьмёт на себя полиция, отмечает Куолис, комиссар не раскрыл: "Комиссар нам не сообщил, и кто дал полиции право решать во внесудебном порядке, что представляют собой "незаконные действия" в киберпространстве? Он не объяснил, как его отобранное "количество должностных лиц" будет определять "неуместные выражения", "язык вражды", "дезинформацию" и "все другие вопросы", которые приведут к "превентивным мерам" в отношении граждан? Я надеялся, что такой вызов, брошенный полицией свободному обществу, получит публичный отклик со стороны лидеров парламентских партий Сейма, по крайней мере, Комитета по правопорядку. Хотя очень вежливый вопрос министру внутренних дел: "А что творится в этой Литве, госпожа?" К сожалению, в общественном пространстве удалось услышать только голос Габриэлюса Ландсбергиса, который с энтузиазмом поддержал активное участие полиции в нашей "общественной дискуссии". Доброе утро, Литва! Да, издевательства, унижение человеческого достоинства должны быть остановлены совместными гражданскими усилиями. Но уж точно не с помощью полицейского государства, которое еще более отвратительно попирает человеческое достоинство", - пишет Д. Куолис в социальной сети.

Матонис: сотрудники полиции возьмутся только за очевидные случаи, в которых нарушается закон

Рамунас Матонис, начальник отдела связи полиции Литвы, говорит, что на данный момент выбраны три сотрудника, которые в течение месяца начнут выполнять функции виртуального полицейского патруля: "Пока это пилотный проект. Мы хотим посмотреть, сработает ли это. Если это сработает, мы увидим результат, некоторую превенцию - в будущем мы не исключаем, что таких полицейских станет больше". Виртуальный патруль, по словам Матониса, также мог бы отслеживать комментарии новостных порталов.

Разжигание ненависти, по словам Матониса, будет одним из приоритетов, на которое направлена ​​работа виртуального патруля. Как отличить разжигание ненависти от личного мнения? Р. Матонис сказал, что сотрудники полиции будут рассматривать только очевидные случаи: "Если человек собирает группу своих друзей для того, чтобы пойти на марш за равные права и ловить одетых в радугу людей, причинять им вред - очевидно, это разжигание ненависти к определенной социальной группе".

Сотрудники полиции будут искать и расследовать случаи онлайн-мошенничества: "Например, создана группа, предлагающая купить водительские права. Офицер видит человека, который это предлагает его, и этого человека официально предупреждают, что действие незаконно. Надеемся, что такого официального предупреждения будет достаточно", - сказал представитель полиции Литвы.