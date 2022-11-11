Литовская пограничная служба: контроль за въезжающими по польским трудовым визам станет значительно строже

По словам читателя Ивана (имя изменено), утром 11 ноября ему не удалось попасть на территорию Литвы через пункт пропуска «Медининкай»: его не пропустили сотрудники литовского пограничного контроля. То же самое произошло и с несколькими другими белорусами. Как оказалось — из-за того, что они имели национальную визу D, выданную для работы в Польше, однако предъявить договор с польским работодателем не смогли.

— Уже человек десять не пустили, — рассказал читатель.

Вопросы возникли именно к обладателям польских виз, подчеркивает Иван: те, кому выдали визы других стран (Литвы, Латвии, Эстонии), пересекли границу без проблем.

По словам читателя, сотрудник литовской погранслужбы сослался на некий документ, поступивший от польской стороны: в нем содержится указание не пропускать обладателей визы D, если у тех нет на руках договора с работодателем. Как объяснил пограничник, такое требование будет действовать и впредь. Однако конкретной бумаги с обоснованиями не показали.

При этом у белорусов, которых не пропустили через границу, забирают паспорт и ставят штамп об отказе во въезде в Литву.

В литовском пункте пропуска «Медининкай» подтвердили, что теперь на границе «все будет очень строго»: контроль за въездом иностранцев действительно планируется усилить. В особенности это касается польских рабочих виз: как объяснили сотрудники погранконтроля, в последнее время отмечается много случаев, когда по таким визам в ЕС пытаются попасть не «по назначению», а для других целей — например, для шопинга:

— Если человек едет в Литву, а через два часа возвращается обратно — о какой работе в Польше идет речь? Туда только дорога занимает пять часов.

Литовские пограничники сообщили, что отныне будут требовать у въезжающих предъявить документы, подтверждающие, что заявленная цель пребывания в ЕС совпадает с реальной.

Пока, по их словам, начнут усиленно проверять обладателей польских рабочих виз D — именно с ними чаще всего возникают инциденты, когда «работодатель даже не в курсе, что этот человек у него работает». Если же иностранец может подтвердить с помощью договора, что на самом деле едет на работу в Польшу, проблем на границе у него не возникнет.

В пункте пропуска отметили, что пока не планируют вводить особый контроль за рабочими визами, выданными в иных странах, а также визами других типов (например, гостевыми), но не исключили такой возможности.

Белорусам, которых из-за отсутствия нужных документов не пропустили через границу, поставят в паспорт штамп об отказе во въезде с указанием причины. Однако это не означает аннулирования визы, объяснили в литовской погранслужбе. Кроме того, если человек не согласен с решением пограничника о запрете на въезд и считает, что не нарушал условий пересечения границы, он имеет право обжаловать решение.

К слову, по сообщениям читателей, на другом литовском пункте пропуска «Шумскас» (белорусский сопредельный переход — «Лоша») удалось пересечь границу с польской трудовой визой без усиленного контроля: там договор с работодателем не требовали.

Напомним, не так давно «Еврорадио» рассказало о случае с белоруской, которая устроилась в Польше на работу, получила рабочую визу и решила съездить по личным делам в Чехию, однако на обратном пути польские пограничники высадили ее из автобуса и потребовали депортировать. Решение также объяснили несовпадением заявленной цели пребывания в стране с реальной.

Представители ресурса по миграционным вопросам «Польский консультант» напомнили, что любая национальная виза, выданная государством Шенгенской зоны, разрешает посещение других стран этой зоны в режиме 90/180, если нет запрета на въезд в конкретную страну с сохранением возможности посещать другие.

С другой стороны, пограничники или другие службы любого государства вправе признавать того или иного человека угрозой национальной, общественной или какой-либо другой безопасности. В этом случае человеку могут аннулировать визу и запретить въезд, несмотря на ранее выданную визу.