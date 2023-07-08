Литовская пара променяла свой дом на минивэн, тратя всего 500 евро в месяц

Могу засвидетельствовать, что здесь нет абсолютно никакого запаха, нет ощущения, что я сижу рядом с туалетом. Как все обустроено? В туалете нет двери, просто висит туалетная бумага. «Обычно бывает так, что если один идет в туалет, то другой идет гулять. Или, сидя впереди, вы никого не видите, — говорит Аудрюс. - У нас также есть душ на открытом пространстве. Поскольку мы спешили уезжать, у нас не было времени установить его внутри. Поэтому теперь у нас есть шланг, который мы подключаем к общему бачку и купаемся так же, как и дома, только на улице. У нас тоже нет стиральной машины, но в большинстве европейских стран, в том числе в Испании, это не проблема. Только в Малаге около 50 общественных мест для стирки, куда ни придешь, приятно пахнет, есть Wi-Fi. За 10 евро можно постирать около 15 кг белья».