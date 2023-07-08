Литовская пара променяла свой дом на минивэн, тратя всего 500 евро в месяц

Что мне больше всего нравится в этом районе, так это то, что мы можем многому научиться у людей, которые здесь обустраиваются: например, нам на самом деле не нужны половина вещей, которые есть в нашем доме - можно выбросить и жить с абсолютным минимумом.
Подробнее об этом образе жизни вам расскажут проживающие здесь литовцы Виргиния и Аудрюс. «Большинство обустраиваются здесь со своими мобильными домами, — говорит Аудрюс. - Это обычная стоянка, но очень удобная, потому что рядом крупный город Малага, а также берег моря, дорога. Участок ровный, асфальтированный, есть бары и кафе. Все, что тебе нужно».
По словам Аудрюса, здесь чаще всего встречаются приезжие из Марокко, а также литовцы, латыши, поляки и более всего немцев.
На домике на колесах надпись «InPost». Оказывается, дверь с этой надписью от польского почтового автобуса, а само транспортное средство ранее использовалось как «скорая помощь». «Из Литвы мы ехали почти напрямую в Испанию — выехали в начале октября прошлого года. Ненадолго вернулись домой. А в Испании мы ездим везде — были и на юге, и в Тарифе, и пересекли Африку», — говорит Аудрюс. «Этот образ жизни основан на простоте, у нас есть столько вещей, сколько нам нужно на день. Ничего не нужно накапливать. Мы уехали из дома и не имеем жилья в Литве. Здесь есть все, что нам нужно», — уверяет Виргиния.
Аудрюс и Виргиния называют свой образ жизни романтикой и свободой. Им нравится быть независимыми. Пока вся Европа жалуется на дороговизну электроэнергии, паре все равно, ведь электричество они вырабатывают за счет собственных солнечных батарей, установленных на автобусе. «У нас практически полная автономия. Нам нужно только залить дизельное топливо, чтобы мы могли ехать. В последний раз мы это делали около месяца назад, хотя, конечно, бак вмещает почти 100 литров», — объясняет Аудрюс.
На вопрос, сколько стоит такая жизнь в передвижном доме в месяц, Виргиния и Аудрюс считают, что все зависит от потребностей. «Большую часть мы тратим на еду, многое зависит от того, как часто ходим в кафе. А цены на продукты питания, почти такие же, как и в Литве, некоторые вещи даже дешевле. В среднем на двоих тратим может быть около 500 евро в месяц», — отмечает Аудрюс.
Хочу показать вам, как литовцы живут в автобусе. Открывая заднюю дверь, мы обнаруживаем спальню с двуспальной кроватью. «Размер кровати 150х185 см, дети сюда уже не поместятся, но на будущее я подготовил для них проект с выдвижным столиком», — говорит Аудрюс. «У нас на кухне есть холодильник, но так как мы не едим скоропортящиеся продукты, то используем его больше как ящик для хранения. Здесь можно приготовить нормальную еду - я часто готовлю рагу, пробую испанские блюда. Запах еды не проникает внутрь, потому что у нас есть вентилятор, так что вы можете готовить с закрытой дверью», — говорит Виргиния. В средней части мобильного дома находится еще один очень важный объект — туалет. «Это простой биотуалет с двумя сменными картриджами — два человека могут прожить с ними две недели, никуда не выходя», — объясняет Аудрюс.
Могу засвидетельствовать, что здесь нет абсолютно никакого запаха, нет ощущения, что я сижу рядом с туалетом. Как все обустроено? В туалете нет двери, просто висит туалетная бумага. «Обычно бывает так, что если один идет в туалет, то другой идет гулять. Или, сидя впереди, вы никого не видите, — говорит Аудрюс. - У нас также есть душ на открытом пространстве. Поскольку мы спешили уезжать, у нас не было времени установить его внутри. Поэтому теперь у нас есть шланг, который мы подключаем к общему бачку и купаемся так же, как и дома, только на улице. У нас тоже нет стиральной машины, но в большинстве европейских стран, в том числе в Испании, это не проблема. Только в Малаге около 50 общественных мест для стирки, куда ни придешь, приятно пахнет, есть Wi-Fi. За 10 евро можно постирать около 15 кг белья».
Эта пара доказала мне, что на таком маленьком пространстве действительно можно жить и путешествовать. Здесь абсолютно ничего не хватает, а если и что-то нужно, то просто находят способ, как это получить.