"Мы передали швейцарцам клинические исследования. Да, в ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено до такого уровня, что сейчас проходит клинические исследования", – отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис.

По его словам, еще в этом году проясниться эффективность препарата. Компания приступает к созданию еще одного лекарства от COVID-19.

"Также начнем с нуля делать это с другой американской компанией", – сказал В. Бумялис.

По сообщению компании, созданное в литовских лабораториях лекарство может стать первым в мире.

"Пока нет этих лекарств от коронавируса. Те, которые мы создаем, все равно должны появиться, поскольку не все люди хотят прививаться. Но, если ты не привит и заразишься, тебе нужно иметь, чем лечиться", – сказал он.