85 проц. молодежи страны говорят, что они планируют все или, по крайней мере, большую часть своих расходов. Однако каждый десятый из них (14 проц.) признается, что иногда денег им не хватает.

Самый популярный способ молодежи сэкономить – это снижение расходов на развлечения, такие как кинотеатры, клубы, рестораны. По данным исследования, так поступают 45 проц. участников опроса. Каждый четвертый (26 проц.) говорит, что меньше тратит на одежду и обувь, молодежь также планирует сэкономить этим летом, не поехав в отпуск (12 проц.).

Немало и молодежи, думающей не о проблеме, а о том, как ее решить: 18 проц. ищут дополнительную работу, 16 проц. – работу, за которую выплачивается более высокая заработная плата.

"По сравнению с октябрем прошлого года, привычки литовской молодежи планировать расходы схожи, хотя доля тех, кто вообще не планирует свои расходы, увеличилась на несколько процентных пунктов – с прежних 12 проц. до нынешних 15 проц. С другой стороны, молодежь уже более умеренно оценивает влияние инфляции, чем в прошлом году.

Если в прошлом году 53 проц. опрошенных молодых людей признались, что они больше не могут позволить себе то, что могли позволить себе раньше, сейчас их доля уменьшилась до 43 проц. Скорее всего, такая оценка связана с адаптацией к более высоким ценам и увеличением зарплат", - комментирует результаты исследования член правления банка SEB, руководитель Службы розничных банковских услуг Эгле Довбышене.

Исследование было проведено в апреле этого года компанией "Norstat LT". В онлайн-опросе приняли участие 500 жителей Литвы в возрасте от 18 до 29 лет.