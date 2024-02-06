Литовская компания отправит Украине пакет поддержки для восстановления сетей водоснабжения и канализации

 
ELTA
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Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Reuters / Scanpix

Компания Vilniaus vandenys на этой неделе отправляет пакет поддержки с запчастями в Николаевскую область Украины. Они будут использованы для восстановления инфраструктуры водоснабжения и канализации в охваченном войной регионе.

Как указывает Vilniaus vandenys, партия запасных частей состоит из используемых для сетей водоснабжения или канализации фитингов, клапанов и заслонок, которые в настоящее время необходимы украинцам для восстановления и реконструкции сетей водоснабжения или канализации. Общий вес груза достигает почти 2,5 тонны.

Это первая поставка компании запасных частей в Украину и третья в эту раздираемую войной страну.

Первые два раза совместно с Вильнюсским самоуправлением и Министерством коммуникаций и транспорта компания подготовила и срочно доставила два грузовика материалов, необходимых для приготовления качественной питьевой воды. Сразу после начала войны, компания также передала в Украину подержанные внедорожники.

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