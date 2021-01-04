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2020 год завершился для литовской исполнительницы Мии невесело. В Новогоднюю ночь она пыталась приехать из Каунаса, где сейчас живет, в Вильнюс. Мало того, у полицейских появилось подозрение, что исполнительница пьяна.
Mia Pilibaitytė/ Foto: Delfi
Mia Pilibaitytė/ Foto: Delfi

По сведениям Delfi, 31 декабря, в 23.30 ч., Мию остановили на посту около Вильнюса. Полиция проверила исполнительницу на трезвость. Алкотестер показал 1,02 промилле.

Ей грозит штраф в размере 280-434 евро и лишение прав на 1-1,5 года.

Однако выяснилось также, что это было не первое "приключение" Мии 31 декабря. Немногим ранее она была наказана за то, что оставила автомобиль на стоянке для инвалидов.

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По сведениям Delfi, исполнительница потом уехала в Каунас, а перед самым Новым годом снова ехала в столицу.

С самой Мией журналистам не удалось связаться, она не отвечает на звонки.

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