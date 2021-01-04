По сведениям Delfi, 31 декабря, в 23.30 ч., Мию остановили на посту около Вильнюса. Полиция проверила исполнительницу на трезвость. Алкотестер показал 1,02 промилле.

Ей грозит штраф в размере 280-434 евро и лишение прав на 1-1,5 года.

Однако выяснилось также, что это было не первое "приключение" Мии 31 декабря. Немногим ранее она была наказана за то, что оставила автомобиль на стоянке для инвалидов.

Статьи по теме: Генкомиссар полиции Литвы: полиция меняет свою тактику

По сведениям Delfi, исполнительница потом уехала в Каунас, а перед самым Новым годом снова ехала в столицу.

С самой Мией журналистам не удалось связаться, она не отвечает на звонки.