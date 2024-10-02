2024.10.02 07:09

Литовская гидрометеорологическая служба: сентябрь был самым теплым за последние 63 года

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Сентябрь этого года стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в Литве. Как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС), с 1961 года, когда начались инструментальные наблюдения, столь высокой средней температуры первого осеннего месяца не фиксировалось.

Подсчитано, что средняя температура воздуха в сентябре составила 16,8 °C. Это почти на 4 градуса выше среднего показателя. По данным службы, вторая по величине средняя сентябрьская температура была зафиксирована в прошлом году (16,5°С), а на третьем месте оказался сентябрь 1975 года (14,9°С).

Хотя, как сообщает ЛГМС, сентябрь прошлого года был не таким теплым, как в этом, метеорологическое лето 2023 года закончилось рекордно поздно – 4-5 октября. Тогда как конец лета в этом году был зафиксирован 28-29 сентября.

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