Литовская гидрометеорологическая служба: сентябрь был самым теплым за последние 63 года

Подсчитано, что средняя температура воздуха в сентябре составила 16,8 °C. Это почти на 4 градуса выше среднего показателя. По данным службы, вторая по величине средняя сентябрьская температура была зафиксирована в прошлом году (16,5°С), а на третьем месте оказался сентябрь 1975 года (14,9°С).

Хотя, как сообщает ЛГМС, сентябрь прошлого года был не таким теплым, как в этом, метеорологическое лето 2023 года закончилось рекордно поздно – 4-5 октября. Тогда как конец лета в этом году был зафиксирован 28-29 сентября.