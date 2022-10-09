"Сложно поверить в то, что происходит. Мы осуждаем и будем осуждать решение IBA, по поводу которого не посоветовались ни с одной национальной федерацией. Самое большое опасение, что бокса может не остаться среди олимпийских видов спорта, а этого мы не хотим", - в пресс-релизе заявил президент ЛФБ Дарюс Шалуга.
Федерация в ближайшее время намерена созвать собрание Исполнительного комитета, на котором будет обсуждать, что нужно предпринять в создавшейся ситуации.
Как отметила Международная федерация бокса, решение о возвращении спортсменов из России и Беларуси на соревнования принял совет директоров.
"Новое решение вступает в силу немедленно. IBA твердо верит, что политика не должна влиять на спорт, поэтому для всех спортсменов должны быть созданы одинаковые условия", - говорится в пресс-релизе.
"Уважая свою автономию как международной спортивной федерации, IBA останется политически нейтральной и независимой", - утверждается в нем.
После начала инвазии России в Украину Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Такое решение приняла часть организаций.
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