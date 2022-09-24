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Литовская ассоциация пешеходов намерена во второй раз собирать брошенные в неположенных местах самокаты. Участвовать в акции могут и волонтеры.
Bolt paspirtukai
Bolt paspirtukai
© Žmonės Foto

В минувшую субботу уже проводилась такая акция, за транспортировку самокатов к офису компании Bolt был выписан счет. Всего было собрано 44 самоката, брошенных в неположенном месте. 24 сентября акция повторится.

Начальная точка - магазин Rimi в Жирмунай, там возьмут микроавтобус CityBee, в который будут складывать брошенные в неположенных местах самокаты.

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Акция проводится в рамках действующих правил: "Участники движения, которые заметили на дороге опасность или препятствие, ОБЯЗАНЫ ее устранить, если они не могут сделать это сами, должны сообщить об этом в полицию или владельцу дороги […], отметить препятствие всеми возможными способами и предупредить о нем других участников движения".

Организаторы акции собирают только те самокаты, которые оставлены в неположенных местах, если они мешают движению пешеходов или велосипедистов.

Компании Bolt такие акции не нравятся. Она заявляет, что они нелегальные, а проблема парковки должна решаться иначе.

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