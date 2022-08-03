Литовская армия: в Неменчине будут проверять автомобили и пассажиров

Ул. Кално в Неменчине пересекает военную территорию, поэтому во время учений будет повышен уровень занятости военной территории и возможны проблемы с ее пересечением. Будут проверять документы у водителей и пассажиров машин, которые будут пересекать данную территорию. Автомобили могут обыскивать, проверят все документы. Это займет какое-то время.
Ближайшая проверка намечена на 4 августа 2022 года.
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