Литовская армия: в Неменчине будут проверять автомобили и пассажиров

Ул. Кално в Неменчине пересекает военную территорию, поэтому во время учений будет повышен уровень занятости военной территории и возможны проблемы с ее пересечением. Будут проверять документы у водителей и пассажиров машин, которые будут пересекать данную территорию. Автомобили могут обыскивать, проверят все документы. Это займет какое-то время.

Ближайшая проверка намечена на 4 августа 2022 года.