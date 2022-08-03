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Центр боевой подготовки ЛА им. генерала Адольфаса-Раманаускаса информирует, что с учетом сложившейся ситуации в соседних странах, возможно введение более высокого уровня бдительности. В таких случаях учения проводят 1-2 раза за квартал. Во время учений могут быть проблемы при поездке через территорию центра боевой подготовки, пишет madeinvilnius.lt.
Литовская армия: в Неменчине будут проверять автомобили и пассажиров
© DELFI / Erikas Skardžius

Ул. Кално в Неменчине пересекает военную территорию, поэтому во время учений будет повышен уровень занятости военной территории и возможны проблемы с ее пересечением. Будут проверять документы у водителей и пассажиров машин, которые будут пересекать данную территорию. Автомобили могут обыскивать, проверят все документы. Это займет какое-то время.

Ближайшая проверка намечена на 4 августа 2022 года.

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