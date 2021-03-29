Основными целями дезинформации оставалось членство Литвы в НАТО и Евросоюзе, укрепление сил Альянса в Балтийском регионе, двусторонние и международные отношениях, стремление к энергетической независимости, экономическая стабильность, история и соцобеспечение.
В марте прошлого года, когда был введен карантин, количество информационных инцидентов выросло на 179%, а в апреле – на 323%. Чаще всего фиксировались теории заговора, которые через социальные сети распространяли отдельные "антипрививочники" и их организации.
Распространялась не соответствующая действительности информация о том, что COVID-19 является вирусом, созданным искусственно, кроме того, он является и биологическим оружием секретных служб США. Спекулировали на тему мнимых планов фармкомпаний или правительств начать массовую вакцинацию населения и распространение сети 5G под прикрытием пандемии.
Ситуация с COVID-19 также побудила деятелей третьих стран и неправительственных деятелей распространять сомнения и сообщения негативного характера о лечении коронавируса, об усилиях международных организаций и ведомств по управлению кризисом.
После того, как Литва усомнилась в прозрачности состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси и выразила поддержку лидеру оппозиции Светлане Тихановской, на Литву стали оказывать широкомасштабное информационное давление. Литву обвиняли во вмешательство во внутренние дела Беларуси, в организации протестов против режима Лукашенко, в их поддержке и финансировании.
С начала 2020 года против Литвы, НАТО и союзников было осуществлено десять враждебных информационных операций, семь из них состояли из информационных и кибернетических инцидентов.
Армия подчеркивает, что в прошлом году враждебные операции отличались более широким масштабом и более высоким уровнем подготовки, знаниями о процессах на международном и национальном уровне.
Для атак чаще всего пользовались интернет-порталами, социальными сетями и электронной почтой. В ходе киберинцидентов были выявлены взломы, незаконные подключения к региональным СМИ, сайтам госведомств и муниципальных организаций, подделывались электронные письма государственных органов власти.
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