Литовская армия передаст Союзу стрелков амуницию почти на 4,5 млн евро

Как сообщает Минобороны, переданная амуниция ССЛ будет использоваться для оснащения боевых стрелков и стрелков, проходящих службу в комендантских отрядах вооруженного сопротивления Союза стрелков.
„Литовская армия помогает Союзу стрелков Литвы организовывать и осуществлять военную подготовку стрелков, подготовку к вспомогательным задачам обороны и гражданскому сопротивлению, поэтому по просьбе Союза стрелков Литвы мы передаем необходимую стрелкам амуницию Литовской армии. Государство должно позаботиться об обеспечении мотивированных людей“, - говорит министр обороны Лауринас Кащюнас.
В конце прошлого года министерство также передало Союзу стрелков 13,6 млн евро из средств госбюджета на развитие деятельности организации.
Эти средства предназначены для подготовки членов организации и общества к гражданскому сопротивлению, гражданского воспитания молодежи, подготовки и оснащения боевых стрелковых отрядов и комендантских единиц вооруженного сопротивления Союза стрелков Литвы.
Союз стрелков Литвы объединяет более 14 тыс. патриотически настроенных граждан Литовской Республики.