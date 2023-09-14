Литовская армия: одна из версий гибели призывника – самоубийство

"Во время военной службы приходится чаще сталкиваться с постоянно меняющимися, требующими физических и моральных сил, пугающими или даже опасными для здоровья ситуациями. Это может повлиять на самочувствие, стрессоустойчивость и отношение к службе, быту, поэтому в Литовской армии большое внимание уделяется психологическому здоровью военнослужащих", – говорится в пресс-релизе Литовской армии.
Как сообщили в четверг представители армии, семье погибшего призывника в настоящее время оказывается психологическая помощь.
Что касается оценки размера материальной помощи и ее выделения, в настоящее время ожидается уточненная информация об обстоятельствах происшествия.
"Помощь зависит от обстоятельств и после оценки того, что там произошло. Затем, по закону, предусмотрены определенные пункты и по другим правовым актам эта помощь выделяется или не выделяется – это зависит от обстоятельств", – уточнили агентству ELTA представители Литовской армии (ЛА) в четверг.
"В любом случае мы уже сейчас делаем, что можем делать, как можем помочь семье. Работают психологи, но что касается материальной помощи, то пока комментировать не можем", – сообщает ЛА.
В четверг скончался военнослужащий, получивший ранение во время учений.
Для выявления обстоятельств несчастного случая начато досудебное расследование, которое проводят следователи Военной полиции.