Литовская армия: одна из версий гибели призывника – самоубийство

"Во время военной службы приходится чаще сталкиваться с постоянно меняющимися, требующими физических и моральных сил, пугающими или даже опасными для здоровья ситуациями. Это может повлиять на самочувствие, стрессоустойчивость и отношение к службе, быту, поэтому в Литовской армии большое внимание уделяется психологическому здоровью военнослужащих", – говорится в пресс-релизе Литовской армии.

Как сообщили в четверг представители армии, семье погибшего призывника в настоящее время оказывается психологическая помощь.

Что касается оценки размера материальной помощи и ее выделения, в настоящее время ожидается уточненная информация об обстоятельствах происшествия.

"Помощь зависит от обстоятельств и после оценки того, что там произошло. Затем, по закону, предусмотрены определенные пункты и по другим правовым актам эта помощь выделяется или не выделяется – это зависит от обстоятельств", – уточнили агентству ELTA представители Литовской армии (ЛА) в четверг.