Литовская армия: Литва войска к границе с Беларусью не посылает

В пятницу в фейсбуке люди стали гадать, что происходит - может, Литовская армия готовится к учениям? Было замечено, что в сторону белорусской границы, возможно, перебрасывают военную технику.

Представители Департамента стратегической коммуникации Литовской армии сообщили порталу Delfi, что армия свою технику на границу с Беларусью не посылает.

"Движение, о котором пишут люди - это возвращение военных и техники пехотного батальона им. Великого князя Литовского Вайдотаса с полигона им. бригадного генерала Казиса Веверскиса (в Казлу Руде) на место постоянного размещения в Рокантишкес", – сказано в ответе.