Литовка просит о помощи: муж обвинил ее в похищении ребенка и хочет увезти его в Норвегию

Сандра рассказала журналистам свою невеселую историю. В последнее время в Литве часто упоминают о том, что мужья-иностранцы или мужья, живущие за границей, забирают у матерей детей и увозят их из Литвы. Когда эмоции и амбиции родителей становятся выше благосостояния ребенка, страдают дети. Литовский суд только что постановил, что Сандра украла своего ребенка и она должна вернуть его в Норвегию. На том основании, что ребенок там родился, несмотря на то, что оба родителя Мартинаса - граждане Литвы.
Сандра уехала в Норвегию 6 лет назад.
"Влюбилась и уехала", – сказала 34-летняя женщина, которая назвала себя эмигранткой по любви.
До этого Сандра работала в Литве финансистом с проектами Евросоюза.
"Мне нравилась работа с цифрами, тем более, что это моя профессия. Мне все в Литве нравилось – здесь моя семья, друзья", – сказала она.
Однако на свадьбе друзей она познакомилась с молодым человеком, который был на три года старше и уже пять лет жил в Норвегии. Он работал там шиномонтажником.
Сандра сказала, что ее возлюбленный уверял в том, что у него хорошая зарплата, поэтому практичнее будет жить вместе в Норвегии.
"Норвегия не является страной ЕС, поэтому там нужно больше времени, чтобы стать полноправным гражданином страны и работать легально. Нужно выучить норвежский, что я и сделала", – рассказала собеседница.
Она сказала, что в начале отношений ничего плохого не заметила. Кроме того, это был первый человек, с которым она стала вести совместное хозяйство, они поставили перед собой цель – экономить и собрать денег на дом. Общие цели сближают пары.
После того как они осуществили свою мечту, молодой человек сделал Сандре предложение. Сандра мечтала стать матерью.
Женщина забеременела, когда они оба уже работали, но эта новость была радостью для обоих.
"После рождения сына начался ужасный период, муж стал недостойно себя вести", – рассказала женщина.
Подробности истории - на видео.