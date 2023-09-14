Литовка просит о помощи: муж обвинил ее в похищении ребенка и хочет увезти его в Норвегию

Сандра рассказала журналистам свою невеселую историю. В последнее время в Литве часто упоминают о том, что мужья-иностранцы или мужья, живущие за границей, забирают у матерей детей и увозят их из Литвы. Когда эмоции и амбиции родителей становятся выше благосостояния ребенка, страдают дети. Литовский суд только что постановил, что Сандра украла своего ребенка и она должна вернуть его в Норвегию. На том основании, что ребенок там родился, несмотря на то, что оба родителя Мартинаса - граждане Литвы.

Сандра уехала в Норвегию 6 лет назад.

"Влюбилась и уехала", – сказала 34-летняя женщина, которая назвала себя эмигранткой по любви.

До этого Сандра работала в Литве финансистом с проектами Евросоюза.

"Мне нравилась работа с цифрами, тем более, что это моя профессия. Мне все в Литве нравилось – здесь моя семья, друзья", – сказала она.

Однако на свадьбе друзей она познакомилась с молодым человеком, который был на три года старше и уже пять лет жил в Норвегии. Он работал там шиномонтажником.