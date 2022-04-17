Новостью о получении документа Милита поделилась в Instagram.

"Позвонил Каролис Санкаускас, говорит, что возвращаюсь из Украины, привез подарок. А у меня в руках - украинское удостоверение за оказание гуманитарной помощи. Ехать с ним туда я не планирую, (хотя могла бы), но это останется для меня приятным знаком", — написала Милита.

Девушка сказала Delfi, что это официальный документ волонтера, который должен быть у каждого, кто хочет помочь людям в Украине.

"С этим удостоверением я могла бы ездить по Украине во время комендантского часа, но не планирую этого делать", — сказала она.

На вопрос о том, за какие заслуги можно получить такой документ, она сказала, что в ее случае это информирование аудитории в социальных сетях о вещах, которые нужны украинцам, которые сейчас страдают от войны.

"Я думаю, что мои подписчики сплотились и мы сделали добро для украинцев. В первые дни все нападали на инфлюенсеров, утверждая, что они занимаются рекламой, но только благодаря этим людям была собрана большая часть помощи. Делятся новостями, призывами. Таким образом, я также внесла свой вклад в оказание помощи", — сказала Дайкерите Delfi.

Каролис Санкаускас, владелец одной проектной компании, часто посещающий Украину и осуществляющий перевозки и предоставивший указанный документ, уточнил Delfi, что удостоверение официальное. С его помощью человек, как волонтер, может поддерживать порядок, пересекать блок-посты, оказывать помощь на определенных участках, находящихся в окружении.

"Такие документы выдают мэры, этот подписал мэр Николаева. Я учредил здесь центр для беженцев, который мы поддерживаем, туда собирается и передается гуманитарная помощь из Литвы.

Почти 4,5 миллиона человек покинули Украину, а десятки миллионов стали внутренними переселенцами. Эти люди приезжают в такие мини-центры, для них мы собираем и привозим необходимые вещи", — сказал К. Санкаускас.