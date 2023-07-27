Литовец во время медового месяца получил серьезную травму: просьба о помощи

Несчастье произошло во время медового месяца. На острове Гили-Эйре, когда после ужина он возвращался в гостиницу, на Миндаугаса упало дерево. Молодого человека доставили в больницу на острове Ломбок. Из-за серьезных травм - перелом позвоночника, обеих ног и повреждения легких - его нельзя было увезти из больницы Siloam Hospitals Mataram, сообщает семья пострадавшего.
В первые дни после несчастья ситуация была очень сложной - не хватало донорской крови. У Миндаугаса кровь группы A – она редкая в Азии. Благодаря оперативной реакции нехватку донорской крови удалось устранить, но она еще может понадобиться в будущем.
Поездку на острова молодожены организовали сами. Это была первая их поездка, поэтому в силу отсутствия опыта, они не позаботились о необходимой страховке. Его европейская страховка в Индонезии не действует. По этой причине за лечение Миндаугаса должна платить семья. Сумма очень большая, у семьи таких денег нет.
В минувший вторник Миндаугаса оперировали (оперировали позвоночник и грудную клетку). Его ждет еще ряд сложных операций в Индонезии, а потом переезд на родину и длительная реабилитация. Семья создала фонд для сбора помощи Mindaugo Bernoto paramos ir labdaros fondas. Наличие фонда поможет лучше и прозрачнее администрировать помощь. О поступающих взносах и их использовании семья будет сообщать отдельно. Миндаугас и его семья благодарны всем, кто хочет и может помочь им в тяжелую минуту и Миндаугасу, чтобы он быстрее пошел на поправку и мог вернуться домой.