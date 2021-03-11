Литовец попался с фальшивым сертификатом COVID: лаборатория рассказала о борьбе с мошенниками

Журналист Ориюс Гасановас обратил внимание на то, что результат теста распечатывают на обычной бумаге: "Такой документ легко подделать, там нет никаких защитных знаков. Результаты исследований в других странах тоже не показали высокую степень защиты, но там по крайней мере был QR-код, который считывают".

По словам директора лаборатории ЗАО Medicina practica Сваюнаса Баракаускаса, к ним звонили из других стран, интересовались аутентичностью сертификатов, уже были случаи, когда выявляли фальшивки.

"Мы получили запросы из 4 разных полицейских комиссариатов Норвегии, в трех случаях подтвердили сертификаты, а один оказался фальшивым. Мы отреагировали на это как на форс-мажор, стали искать издательство, которое помогло бы решить вопрос безопасности сертификатов, иначе наш имидж пострадает", – сказал он Delfi.

Глава лаборатории заметил, что могло быть и больше фальшивок, поэтому, когда потребность в сертификатах возросла, было решено не ждать массовых подделок.

"Пока все печатают на белом листе A4 формата и ни о чем не думают, но если получаешь сигнал и не реагируешь на него, потом может появиться гораздо больше неприятностей, а я не люблю неприятности, поэтому профилактически мы стали больше инвестировать, чтобы обеспечить защиту. Кроме того, в нескольких странах требуют сертификаты на бумаге с водяными знаками и другими защитными элементами, так мы облегчаем условия для путешественников, ведь поездки сейчас и без того нелегкое дело. Мы обеспечили максимальные меры защиты сертификатов от подделок – водяные нити, водяные знаки, алюминиевая печать, QR-код. Такой сертификат просто не подделаешь, а инвестировать в это, думаю, невыгодно", – сказал Баракаускас, заметив, что клиентам за такие сертификаты дополнительно платить не придется.

Delfi ранее говорил на эту тему с главой клиники InMedica Лаурой Пеникене. Она сказала, что пока с подделками документа не сталкивались, но идею введения защиты документа стоит обдумать.