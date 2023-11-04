Литовец отдал за ночевку в гостинице всю месячную зарплату, а номер был похож на старую бабушкину квартиру

Городов и городков вокруг очень много, но Ницца – это основа, здесь все и начинается: есть аэропорт, здесь больше всего жителей, кафе, гостиниц и т.д. В Ницце есть много уютных семейных гостиниц. Но есть там и большие современные гостиницы. На этот раз журналист остановился в гостинице-музее, легенде города.

Самые влиятельные обозреватели гостиниц ценят ее особенно высоко. Самая дешевая комната здесь стоит 900 евро, а самый дорогой номер – 5700 евро за ночь. Журналист выбрал самый скромный вариант. Что можно получить за ночевку стоимостью с месячную зарплату.

Первое – престиж. Скажи любому человеку во Франции, что ты ночевал в этой гостинице, и к тебе проникнутся уважением. Второе, известные люди, которых здесь иногда можно встретить. Третье – ряд титулов, которые гостиница получила за много лет.