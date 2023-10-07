Литовец, находящийся в Тель-Авиве: паники не чувствуется, сообщают о комендантском часе

"Сегодня – шаббат, поэтому никакие учреждения и магазины не работают, разве что арабские, поэтому улицы пустые. Хотя я видел хозяев с собаками и бегунов", – рассказал Delfi Юркявичюс.

Он сказал, что сирены в субботу выть начали с 5 ч. утра, он вышел на балкон, увидел ракету и звук взрыва. Он предполагает, что это была израильская ракета тактической системы ПРО "Железный купол".

Юркявичюс сказал, что повторное сообщение об опасности прозвучало в 11 ч, тогда он также заметил ракету.

"В Израиле сообщают, что после того как завоют сирены, примерно через 90 секунд происходит взрыв в воздухе или на земле. В нашей гостинице висят сообщения о том, что здесь есть "безопасное помещение". Но оно на первом этаже, если в гостиницу попадет бомба или ракета, наверняка, все ее постояльцы погибнут", – сказал Юркявичюс.

Он сказал, что на улицах Тель-Авива много военных и полицейских автомобилей, но паники не чувствуется.